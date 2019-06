Més del 22% de nous autònoms no duran més d'onze mesos en el sistema

Tiempo de lectura: 1



Per parlar sobre els autònoms tenim a la Sandra Zapatero, presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya. El Banc d'Espanya ha publicat un estudi que reflecteix que el 26% d'autònoms d'Espanya ho són per necessitat, segurament no només a la crisi econòmica que vam sofrir, sinó que també hi ha un problema dels expedients de regulació d'ocupació on persones es troben en situacions precàries i no tenen cap prestació com l'atur per culpa de la deslaboralització del mercat laboral. A més a més, a aquesta situació hem de tenir en compte no només als autònoms per necessitat marginats del mercat laboral, sinó també amb els falsos autònoms explotats per les macro empreses, on la Llei d'infraccions de l'ordre socials actualment que sanciona la mala utilització del fals autònom on aquesta infracció quedi sancionada per un import entre 3.000 i 10.000 euros.