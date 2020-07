Vall Hebron estudia la transmissió de la Covid-19 de menors al nucli familiar

L’Hospital Vall d’Hebron lidera un estudi epidemiològic que analitza el grau de transmissibilitat del coronavirus dels menors d’edat als adults amb qui conviuen. L’estudi es realitza a partir de les dades dels 162 pacients pediàtrics amb covid-19 confirmada a Catalunya durant el període de confinament, i analitza els seus nuclis familiars, entre 600 i 700 persones en total.

Els resultats, abans de l’inici del curs escolar

Fins ara la pràctica clínica i també diferents estudis internacionals indiquen que els nens són menys transmissors del coronavirus que els adults i que, en general, presenten símptomes més lleus. Tot i això, l’estudi busca “dades pròpies del nostre territori que permetin prendre decisions de futur com ara el retorn a les escoles dels menors”, explica el doctor Antonio Soriano, de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pedriatria del Vall d’Hebron. Per això, els resultats del treball es preveu que estiguin enllestits la tercera setmana d’agost, i es dividiran per franjes d’edat corresponents amb els cicles escolars d’infantil, primària, secundària i batxillerat. Els especialistes intueixen que la incidència del virus és molt diferent segons l’edat del menor.

Un 42 % dels positius tenen entre 14 i 18 anys, alerta Soler. “Hem veure realment en quin noment es modifica la dinàmica de transmissió, perquè si som capaços de determinar una edat en què el nen es comporta com un adult pot ser que li puguem demanar que prengui unes determinades mesures”, afirma.

Enquesta telefònica i proves de detecció

Per poder estudiar la seqüència de contagis entre els menors i els adults que conviuen amb ells es fa una enquesta telefònica a les famílies. Aquestes trucades van començar la setmana passada i ja s’ha pogut contactar amb 60 famílies. També s’avaluen els contactes que van establir els menors amb els convivents del nucli familiar i amb les persones amb les quals van mantenir un contacte freqüent (com ara els cangurs o els avis).

De tots aquests contactes, s’oferirà un estudi serològic a tots aquells que no tinguin confirmació prèvia d’haver patit la infecció. També s’oferirà una prova PCR als familiars dels menors que tinguin indicis d’estar contagiats en aquell moment.

En marxa un segon estudi prospectiu

A banda dels casos positius durant el confinament, a l’estudi també s’hi afegeix l’anàlisi i el seguiment dels casos nous que sorgeixen a partir d’ara i permetran obtenir dades diferenciades, en aquest cas de nens i adolescents que ja surten al carrer, que participen en casals, colònies, en trobades familiars i amb amics, etc.

Aquest dimarts es va començar a fer aquest treball prospectiu amb la col·laboració dels pediatres de tot el país. En només una setmana, els estudis serològics que s’han fet sobretot a l’area metropolitana de Barcelona han permès detectar 21 casos positius.

En els dos treballs, tant el prospectiu com el retrospectiu, hi participen una cinquantena d’hospitals i centres d’atenció primària de tot Catalunya. L’Hospital de Sant Joan de Déu també lidera un altre estudi sobre la incidència del coronavirus als casals d’estiu que també es vol que serveixi per determinar com serà el retorn a l’escola al setembre.