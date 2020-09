Trucos para gestionar el WhatsApp de padres y no morir en el intento

Muchos padres se quejan de que al abrir su chat de padres del colegio los mensajes les desbordan. Para evitar ese y otros inconvenientes hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con el experto Guillermo Canovas, director de Educalike, el Observatorio para la Promoción del uso saludable de la tecnología.

SENTIDO COMÚN

Canovas ha destacado que por encima de todo hay que aplicar “el sentido común", y procurar que el chat no se llene de mensajes que no interesan a la mayoría. Seamos constructivos y no olvidemos que los niños aprenden de la forma que sus padres se relacionan entre ellos y con el colegio”. El director de Educalike, ha señado varios consejos básicos para que los chats escolares sean fluidos y recomendables y no un nido de chafarderías y críticas. Lo primero: “No debemos añadir participantes a un grupo sin consultarlo primero”.

NO JUZGAR A LOS QUE ABANDONAN EL CHAT DE PADRES

“Evitemos juzgar a quien decida salir del grupo”. “No utilicemos el grupo para para cuestiones que no afecten a los alumnos”. “No interpretemos los silencios como un gesto de menostrecio”. “No utilicemos estos grupos para publicar críticas hacia alumnos oprofesores”. “No enviar fotos de alumnos a través del chat “. Finalmente, Guiller Canovas, ha hecho un llamamiento para: “Evitar escribir mensajes bajo estados emocionales alterados”. Canovas ha indicado que los chats de padres tienen mala fama "Cuando algunas familias hacen un uso inapropiado del chat de padres que puede derivar en malentendidos, como sucede en alguna ocasión". Para el experto, "Los padres no deben sacar las castañas del fuego a sus hijos utilizando los chats de padres de las escuelas. Los alumnos deben cuidar de sus asuntos por si solos".