Tener dos pagadores puede perjudicarte fiscalmente si cobras un ERTE

Cerca de 4 millones de trabajadores se ha visto afectados por un ERTE a causa del Coronavirus. Estos mismos podrían llevarse un susto el año que viene cuando hagan la declaración de la renta. El motivo es que, a efectos fiscales, tendrán dos pagadores en este 2020.

Para concer más a fondo este tema hemos querido conversar con Jose Maria Mollinedo, Secretario General del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. A él le hemos preguntado si esto va a ser posible. "Sí, muchos se van a llevar un susto, pero va a ser diferente según el nivel de ingresos de cada uno. Si hablamos de personas que están por debajo de los 14.000 euros anuales, estas no van a percibir ningún cambio. No van a tener que presentar la declaración ya que podrán hacerlo si les resulta una cantidad a devolver" comenta Millinedo.

Por su parte, las personas que ganen más de 22.000 euros al año sí que tendrán que hacer la declaración. "Esas personas sí van a llevarse un susto relativo, porque al no practicar retenciones el SEPE por estas retribuciones en el tiempo que están en el ERTE, estas personas cuando hagan su declaración anual correspondiente a los ingresos del año 2020, se encontrarán que su devolución es menor o incluso les puede salir a pagar" afirma el Secretario General del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Hay que tener en cuenta que eso que les saldrá a pagar es lo que no se les está reteniendo ahora mismo. Es decir, no van a pagar más, lo que ocurre es que mucha gente desconoce lo que les están reteniendo cada mes. El susto mayor lo van a tener las personas que están situadas entre los 14.000 y los 22.000 euros, que no están obligadas a presentar la declaración de la renta, peró al tener dos pagadores sí que tendrán que hacerla.