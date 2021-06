Són efectives les vacunes contra la variant Delta del coronavirus?

Hi ha preocupació per la nova variant Delta i que popularment es coneix com la variant Índia. Aquesta nova variant és molt més contagiosa i s'espera que hi hagi alguna incidència. Parlarem amb el doctor Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.



-Sembla que aquesta variant Delta ja està fent de les seves al Regne Unit i s'espera que arribi també al nostre país.



Aquesta variant ara es diu Delta, però es va detectar per primera vegada a l'Índia i hem de tenir en compte que en aquest moment el Regne Unit es fa responsable del 96% dels nous casos. Al nostre país concretament a Barcelona i segons dades que va donar fa uns dies el Dr. Pumarola cap del servei de Microbiologia de l'hospital sanitari de la Vall d'Hebron de Barcelona, cap a finals del mes de maig teníem un percentatge d'un 12% de variants índies dintre de totes les variants estudiades. En algunes zones de Barcelona, particularment a la zona metropolitana nord, aquest percentatge era molt més elevat i per tant hem de sospitar que la variant Índia pot ser la més predominant durant aquest estiu a Barcelona i a Catalunya.



-Són efectives les vacunes que tenim ara?



En principi la resposta és que sí, però hi ha matisos. Recentment s'ha fet un estudi al Regne Unit on han utilitzat la vacuna d'AstraZeneca i la vacuna de Pfizer de forma majoritària i resulta que davant de qualsevol mena de malaltia aquesta protecció és bona sempre que es posi les dues dosis. Amb una sola dosis assoleix una efectivitat del 33% i en canvi si s'administren les dues, en el cas de Pfizer arriba a un 88% i en el cas d'AstraZeneca més d'un 60%. Hem de recalcar que si és un pacient molt greu, l'administració de les dues dosis són superiors al 90%, però si només utilitzem la primera dosi en el cas d'AstraZeneca, aquest percentatge és del 71% per tant la conclusió és que ens hem de posar les dues dosis i amb aquestes dues vacunes està completament demostrat que tenen una gran efectivitat davant de la malaltia.