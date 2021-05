La síndica analitza el procés d'assignació i escolarització a P3 i 1r d'ESO

Avui en el programa d'Herrera a Cope Catalunya tenim a la síndica de greuges de Barcelona, la Maria Assumpció Vilar.

-Com és el procés d'assignació i escolarització de P3 i 1r d'ESO de la ciutat?

Aquests darrers cinc anys hem rebut cent queixes relacionades amb l'assignació i tot aquest procés d'escolarització dels infants i adolescents a Barcelona. És un fet que ens va preocupar molt què estava passant i perquè tenien tants problemes a l'hora de fer l'escolarització. Ens van recomanar i vam pensar que era una bona idea fer un estudi ben profund sobre aquest tema i finalment el van fer amb l'Institut Català d'anul·lació de polítiques públiques. Aquest estudi ens ha donat una visió bastant real del que ha estat passant en els tres últims cursos. Ens vam trobar que el febrer d'aquest any es va modificar alguns dels punts de la normativa del procés d'assignació i això va causar problemes. Un altre dels problemes que vam detectar és que a la gent no li quedava massa clar el mecanisme d'assignació i això provoca que els passos que havien de fer no els van fer bé.

-És a dir que els passos no eren prou clars perquè s'entengués per tothom?

Exactament i això ha pogut passar perquè no tenien la suficient informació. Arribat a aquest punt, vam pensar que es devia fomentar la consolidació normativa amb un únic document normatiu que es pugui conèixer el seu funcionament i que encaixa amb les diferents fases de tot aquest procés. Esperem veure canvis en aquests pròxims cursos, però falta informació per part del consorci, nosaltres els hi hem fet arribar una sèrie de recomanacions recentment, però encara és impossible obtenir una resposta.