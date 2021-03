Qui està obligat a fer la declaració de renda?

Arriba l'època de la declaració d'Hisenda i en aquest any de pandèmia ens preguntem si ens afectarà i qui està obligat a presentar- la. Per resoldre tots aquests dubtes tenim a la Concha Forteza , ponent de la comissió fiscal del col·legi oficial de gestors administratiu.

Qui ha de fer la declaració d'hisenda?

<< Les persones que tenen uns ingressos superiors a 22.000 euros sempre que provingui d'un sol pagador. Si tenen rendes de dos pagadors que han treballat a dues empreses o que han tingut cobraments d'ertos o ajudes el topall passa ser 14.000 euros.>>

Si has fet la venda d'una propietat com computa a la declaració d'Hisenda?

<< El que tingui qualsevol altra font d'ingressos sempre està obligat a declarar. Això tributa com a guany O pèrdua patrimonial. En la declaració de la renda tenim dos grups, un que són les rendes generals i la renda de l'estalvi que són les de capital mobiliari i és on haurien de declarar aquest tipus de vendes.>>

La qüestió dels fills segueix igual?

<< Sí, segueix igual que l'any passat.>>

Quines altres novetats es poden diferenciar de la temporada passada?

<< La normativa que tenim és la mateixa que la renda del 2019, el que passa que en el 2020 han passat coses diferents i per tant afectaran d'una altra manera. La principal seda tot el cobrament dels ertos que faran que molta més gent estigui obligada a declarar i que en molts casos hauran de pagar perquè no haurà tingut les mateixes retencions que normalment se li practicaven. Després també estan les ajudes dels empresaris que també s'han d'incloure a la declaració de forma diferent, perquè tindran un ingrés que podrà ser O bé com a rendiment del treball O bé s'hauran d'incloure segons quina mena d'ajuda sigui.>>

Una persona jubilada està obligada a fer-la?

<< Si, com qualsevol altra persona. Depèn també dels seus ingressos, si no arriben als 22.000 euros i no tenen altres rendes no estaran obligats.>>

Hisenda tornarà més diners O hi haurà més pagadors?v

<< Tota aquesta gent que es veurà obligada a declarar uns ingressos que en molts casos no hauran tingut cap retenció, sortirà a pagar. Lamentablement hi ha més gent que s'ha trobat amb aquesta situació d'ertos i per això i hi haurà més pagadors.>>