Què passarà a Catalunya després de l'estat d'alarma?

La incidència acumulada segueix creixent a Espanya, però, el Govern espera que el pròxim 9 de maig acabi l'estat d'alarma, que complirà sis mesos. Així, s'arribarà a un nou escenari legal que permetrà sortir al carrer a qualsevol hora o reunir-se més de sis persones en exteriors i interiors. No obstant això, segons el ritme actual de l'estratègia de vacunació a aquesta data encara no estaran immunitzats els majors de setanta anys o els grups de risc, col·lectiu on el coronavirus suposa un risc més gran. Tenim el programa el senyor Joan Lluís Pérez professor de dret constitucional de la universitat UAB.

-Què es podrà fer?

<< L'estat d'alarma donava unes instruccions generals davant d'un fet per possibles disparitats. Les comunitats autònomes volen regular pràcticament les mateixes coses que l'Estat, però hi ha un control judicial per part del tribunal superior de justícia de les comunitats autònomes. Podrem fer pràcticament el mateix, però haurem de preveure i modificar alguns aspectes.>>

-Sorprèn treure l'estat d'alarma en plena pandèmia.

<< És una qüestió més de tipus polític, de cara a les eleccions de Madrid, al govern li interessa aparèixer com el govern de la llibertat i no de l'opressió. Existeix una llei general de la sanitat que preveu la majoria de les coses que s'estan fent actualment com determinades restriccions.>>

-Podran obrir els sectors que s'han vist obligats a tancar?

<< Podrà fer-ho, però el protestat que té és sempre revisable, en canvi amb l'estat d'alarma directament tu imposes i s'ha acabat la història, perquè figura que són mesures pròpies d'una declaració d'estat excepcional. S'hauria de fer un debat profund i explicar a la ciutadania el perquè es finalitza un estat d'alarma.>>