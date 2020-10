¿Por qué muchos enfermos crónicos han dejado de ir a consulta con el especialista? Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el digestólogo Modesto Varas que trabaja, entre otras, en la clinica Teknon de Barcelona y es miembro de la Sociedad Española de Patologia digestiva ha comentado las consecuencias del miedo a no acudir a las consultas que no son de coronavirus. El doctor Varas, ha comentado que: “ Tenemos miedo tanto los pacientes como los médicos. Esto está generando un retraso en el diagnostico y en el tratamiento de, por ejemplo, del cáncer digestivo que es lo que a mí me compete”.

AUMENTO LISTAS DE ESPERA

El especialista ha añadido: “ En la medicina pública y también en la privada se está notando un aumento de las listas de espera ya que muchos pacientes han retrasado las visitas por ese temor a contagiarse del coronavirus”. El doctor Varas ha alertado de las consecuencias que puede sufrir un paciente con cáncer digestivo en estado precoz, “Este cáncer va a avanzar y al no hacerse el diagnóstico precoz que es importantísimo para el tratamiento y para la superviviencia del paciente”. El cáncer digestivo puede afectar este año 2020 a unos 50.000 pacientes. Al respecto el especialista ha recordado que: “El cáncer de colón es el más prevalente y el más frecuente lo que supone un auténtico problema de salud en nuestro país”. Para la detección a tiempo del cáncer digestivo, el doctor Modesto Varas, ha remarcado que : “Primero hay que saber los factores causales, no casuales, y los grupos de riesgo que pueden desarrollar cáncer digestivo. Segundo, disponer de métodos de cribado y de vigilancia de la población” .

LO IMPORTANTE ES IR AL MÉDICO PARA PODER HACER UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

Para Modesto Varas,en el desarrollo del cáncer digestivo también influyen determinadas bacterias o virus. Como ,por ejemplo, “ El Helicobacter pylori . Una bacteria que en Cataluña tienen más del 50 por ciento de la población y que está relacionada directamente con el desarrollo del cáncer digestivo”. El digestólogo ha querido tranquilizar a la población recordado que hay tratamientos eficaces contra los cánceres digestivos ,pero ha insisitido en que : “ Lo importante es que las personas con riesgo puedan optar a diagnostico y un tratamiento precoz”.