Perqué el sindicat Metges de Catalunya ha ajornat la vaga de l'atenció primaria?

vui, a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem saludat a la doctora Elena Bartolozzi, secretaria del sector de primària de l’ICS del Sindicat Metges de Catalunya, i membre del comitè de vaga per parlar sobre l’aturada de la vaga que el sindicat de metges de Catalunya estava portant a terme del 13 fins al 16 d’octubre, li hem preguntat a la doctora la raó, i ens ha contestat que davant l'empitjorament de les dades de la pandèmia, han decidit ajornar la convocatòria fins al moment en què la situació millori, anteposant la salut de la població a les seves legítimes reivindicacions, que en el fons no deixen de ser la millora de la sanitat publica. L’augment del nombre d’ingressats i el repunt de les xifres, van fer que ahir es decidissin a ajornar la convocatòria temporalment, per poder tornar a les consultes, i esperar que les xifres comencin a millorar, per reprendre les seves reivindicacions que finalment serien un benefici per al conjunt de la població. De moment ni el Departament de Salut, ni l’Institut Català de la Salut, han considerat necessari reunir-se amb ells i atendre les seves demandes, la situació de col·lapse i desbordament, fa que s’arribi tard a diagnòstics greus, la manca de recursos fa preveure una situació molt dura per als metges en l'àmbit laboral, i per a la població en l'àmbit sanitari, però de moment, Salut no s’ha reunit amb ells. El Sindicat de Metges de Catalunya, el sindicat majoritari a Catalunya, han acusat l’ICS i al Departament de Salut, de menysprear la professió medica pel fet de no atendre les seves reivindicacions, l’Elena ens comenta que les seves reivindicacions són fermes i dotades de tot el sentit ,però així i tot, no han aconseguit que els facin cas des de Salut. A l’altre costat de la moneda, han trobat la solidaritat i suport de la població.