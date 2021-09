Nou Barris sense efectius policials

Com cada dimecres parlarem amb la portaveu del sindicat de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



-Què està passant a Nou barris?



És una cosa que ja ve de llarg, tenim problemes d'efectius a tot el territori, però em vull centrar en Nou barris. És cert, que durant la pandèmia la resta de comissaries de Barcelona va baixar la incidència delictiva, però per la tipologia de delictes que tenim a Nou barris s'ha anat mantenint els tipus d'incidència. En aquesta zona tenim poques patrulles i una comissaria petita amb pocs efectius si ho compares amb altres zones com l'Eixample o la ciutat vella, això ha passat sempre, però s'han anat reforçant altres comissaries mentre que Nou Barris ha quedat estancada.

Ahir uns companys van haver d'anar a reforçar el Palau de la Generalitat i van sortir de Nou barris quedant una sola patrulla a la zona. Estem parlant d'un districte on normalment és tranquil, però de cop i volta podem tenir una incidència amb armes com en altres ocasions, evidentment si no tenim efectius per donar reforç a aquests companys i companyes, es troben venuts. Per això demanem i com s'ha fet en altres ocasions i en altres comissaries, que es doni reforç a aquesta comissaria i fer una nova redistribució.



Veïns i veïnes es queixen perquè volen més protecció policial i a més hem de tenir en compte que si comptem la càrrega de feina per districtes, la zona de Nou barris és la que té més càrrega de feina i més incidents per cada patrulla.



Pel tipus de carrers que té, és difícil poder arribar a tots i si tenim un incident fort, ja veurem si arriben reforços, per tant abans que passi res volem exigir d'alguna manera que es faci un reforç urgent i hi hagi més efectius en aquesta comissaria.