La meitat de les persones grans que consumeixen alcohol de manera abusiva no estan diagnosticades

L'abús d'alcohol és l'addicció més freqüent en la gent gran, i és un problema infradiagnosticat, al qual no es dona tota l'atenció necessària.

Tant és així que gairebé la meitat de les persones grans que tenen un consum abusiu d’alcohol no estan diagnosticades. Aquest ha estat un dels missatges transmesos avui al XVI Curs d'Actualització en Psicogeriatria, una activitat integrada al Màster i Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria, que organitzen conjuntament l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El curs, que ha abordat en aquesta edició les conductes addictives en persones de la tercera edat, s'ha fet de manera virtual i ha reunit més de 700 professionals de tot el món.

Encara que pugui semblar que el tema de les addiccions és una cosa llunyana en la tercera edat, aquesta no és la realitat. Segons destaca el doctor Manuel Sánchez, subdirector mèdic de Salut Mental de l'Hospital Sagrat Cor, “amb la nostra experiència hem vist com és possible que es produeixin consums abusius d'alguns fàrmacs com els opiacis o els psicotròpics, però també de l'alcohol o dels jocs d'atzar”. És per això que es va plantejar la necessitat d'organitzar aquesta jornada centrada en aquests consums addictius, per ajudar els professionals tant a identificar-los com al fer-ne el maneig posterior.

Manca de detecció i errors en el diagnòstic

Els problemes de l'abús de l'alcohol en la gent gran solen estar subestimats tant per la manca de detecció i de sospita com per possibles errors en el diagnòstic. “L'alcoholisme en la gent gran es pot confondre amb l'envelliment, per la qual cosa és important que els professionals sanitaris estiguin atents”, assenyala el doctor Javier Olivera, del Programa de Psicogeriatria de l'Hospital Universitari San Jorge d’Osca.

Segons un estudi publicat per la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) fins a un 22 % dels pacients de més de 80 anys hospitalitzats fan un consum actiu d'alcohol, un 11,5 % compleixen criteris de consum problemàtic i el 3,5 % presenten dependència. “És important destacar que moltes persones no eren conscients d'aquest consum d'alcohol, però durant l'ingrés estaven més nerviosos i amb ansietat, sense arribar a ser un quadre d'abstinència, però sí amb implicacions importants”, afegeix el Dr. Olivera.

Durant la seva ponència, l'expert va destacar com gairebé un terç dels problemes de consum d'alcohol en gent gran s'inicien més enllà dels 40 anys.

En aquests casos, el perfil de la persona amb consum abusiu és molt diferent. Així, mentre que el consum abusiu d'inici primerenc sol estar més relacionat amb homes, de nivell socioeconòmic baix, amb història familiar d'alcoholisme i recaigudes freqüents, en l'abús d'inici tardà hi ha un predomini de dones, de nivell socioeconòmic mitjà-alt, sense història familiar d'alcoholisme i amb menys risc de recaiguda.

Més risc de caigudes, ictus i crisis epilèptiques, entre altres problemes

En el marc de la jornada, el doctor Javier Olivera va destacar els problemes associats amb l'abús de l'alcohol en la gent gran. Des d'un risc més alt de caigudes i problemes motrius fins a un increment del deteriorament cognitiu, un risc superior de tots els ictus, crisis epilèptiques o desnutrició. “Tots aquests signes poden ser indicadors indirectes de consum d'alcohol en persones grans i per això és important que des de l'Atenció Primària s'estigui alerta davant de la seva presència”, afegeix l'expert.

Per ajudar en la detecció d'aquest consum abusiu, el grup de recerca del Dr. Olivera ha desenvolupat una 'Escala breu per a la detecció d'alcoholisme en Ancians', que utilitza com a base l'’Escala geriàtrica de detecció d'alcoholisme de Michigan', que ja s'està utilitzant des de fa cinc anys a l'Atenció Primària a Osca.

Es tracta d'un dels escassos instruments específics per avaluar l'abús d'alcohol en la població geriàtrica i s'ha vist que l’aplicació fàcil i ràpida que té, així com la fiabilitat, la sensibilitat i l’especificitat la converteixen en una eina especialment útil a les consultes d'Atenció Primària.

Els opioides encara no són un problema

Una altra sessió que es va impartir durant la jornada es va centrar en la problemàtica de l'addicció als analgèsics opioides en edat avançada.

Segons la doctora Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca en Addiccions de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), encara que actualment no hi ha un problema generalitzat d'abús d'aquestes substàncies, és important mantenir la vigilància, perquè el que sí que s'hi està observant és que en edats més joves comença a ser un tema preocupant.

Així, els resultats de l'enquesta del Pla Nacional sobre Drogues a Espanya mostra que, en la població d'entre 15 i 64 anys, gairebé el 16 % assenyalen que han pres algun analgèsic opioide, i que això és més freqüent entre dones i en edats més avançades. “Es recepten per al dolor, però aquesta recepta no sempre es correspon amb la indicació més apropiada”, indica l'experta de l'IMIM.

“Una dada destacable és que les dosis diàries d'aquests opioides gairebé s'han doblat en els sis últims anys”, apunta. Durant la seva ponència també va fer referència a uns quants senyals d'un possible consum abusiu: “Els qui manifesten que han perdut la recepta amb certa freqüència, o les pastilles més d'una vegada, ens haurien de fer sospitar”.

La psiquiatra també comenta que, per a un millor control, les prescripcions haurien de ser de curta durada per comprovar que s'està fent un ús correcte del medicament.

Tot i aquestes precaucions, la Dra. Torrens insisteix que no s'ha de generar una por envers l'ús dels analgèsics opioides, una eina útil per al control d'alguns dolors. Per això, considera de vital importància la col·laboració dels centres d'Atenció Primària amb especialistes de les unitats de dolor. “Actualment no tenim un problema d'abús d'aquests analgèsics, com passa als Estats Units, però no podem abaixar la guàrdia i hem de mantenir-nos alerta”, afirma.

Altres conductes addictives

Durant la jornada també s'han abordat altres conductes addictives importants entre la gent gran, com la problemàtica cada cop més creixent dels jocs d'apostes. “El fet que cada cop hi hagi més alternatives de joc en línia, que afavoreixen l'anonimat, està incidint en el fet que es vegin més addiccions per aquests jocs d'apostes entre les persones de més edat”, destaca el Dr. Manuel Sánchez.