Un 13% de los agresores sexuales identificados el año pasado eran menores

En los últimos años, ha habido un aumento preocupante en el número de agresiones sexuales cometidas por menores. Esta tendencia es especialmente preocupante debido a la edad de los perpetradores y la vulnerabilidad de las víctimas.

¿Por qué está pasando?.

Una de las razones principales del aumento de las agresiones sexuales por parte de menores podría ser el fácil acceso a la pornografía en línea.

Los jóvenes pueden ser expuestos a contenido sexualmente explícito a una edad temprana y esto puede llevar a la creación de una visión distorsionada de las relaciones sexuales y de género.

Algunos pueden llegar a creer que las prácticas sexuales violentas son normales o incluso deseables, lo que podría aumentar el riesgo de que cometan agresiones sexuales.

Otra posible causa podría ser la falta de educación sexual y emocional en el hogar y en la escuela. Muchos jóvenes pueden no saber cómo expresar sus sentimientos y deseos de una manera saludable, lo que podría llevarlos a actuar de manera inapropiada. Además, la falta de educación sobre el consentimiento y los límites personales podría hacer que los jóvenes no comprendan los límites de los demás y los suyos propios.

Como en casi todas estas situaciones al final acabamos en los mismo. Educación.

¿Hay soluciones efectivas?

Las soluciones para prevenir las agresiones sexuales por parte de menores incluyen una mayor educación sexual y emocional en la escuela y en el hogar.

Es importante que los jóvenes aprendan sobre el consentimiento y los límites personales, así como sobre las relaciones saludables y no violentas.

También se deben implementar medidas para prevenir el fácil acceso a la pornografía en línea y se deben promover comportamientos respetuosos y no violentos en las relaciones interpersonales.

Otra posible solución sería el uso de terapias y programas de tratamiento para jóvenes que hayan cometido agresiones sexuales. Estos programas pueden ayudar a los jóvenes a comprender el daño que han causado y a aprender habilidades para relacionarse de manera saludable con los demás.

¿Quién orienta a las familias?

El aumento de las agresiones sexuales por parte de menores es un problema grave y complejo que requiere soluciones a nivel individual, social y cultural.

Es necesario promover una educación sexual y emocional más completa y fomentar un ambiente de respeto y no violencia en todas las relaciones interpersonales. Al hacerlo, podemos ayudar a prevenir futuras agresiones sexuales y proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

Pero ¿quién orienta a las familias?. No todas las familias tienen la información necesaria para explicar estas situaciones a sus hijos. Hay formaciones específicas sobre el tema en Save The Children. "No debemos enseñar álgrebra antes de enseñar los números" nos explica la directora de políticas de infancia de Save The Children, Catalina Perazzi.