Les màscaretes poden provocar acné?

L'ús de mascaretes per evitar el contagi de la Covid ha portat problemes de pell a algunes persones. Per a uns, la pell s'irrita i se sent picor. Per a d'altres, apareixen acné o s'exacerben brots preexistents. La doctora Andrea Combalia, especialista en Dermatologia de l'Hospital Clínic, ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que : “ les mascaretes poden ocasionar desequilibris de la pell de la cara, alguns dels quals eren preexistents i s'han agreujat, i d'altres que apareixen de nou en pells prèviament sanes”.

La mascareta resulta imprescindible en plena pandèmia i amb les xifres actuals de contagis. Per tant, la solució no passa de cap manera per no utilitzar-la o utilitzar-la menys. D'entrada, Combalia assenyala que: “ cal fer servir sempre mascaretes homologades".

Portem les mascaretes posades durant moltes hores, i això fa que la suor, i la humitat de l'alè estiguin en contacte continu amb la pell durant llargues estones, fet que crea un microambient humit que pot alterar l'equilibri cutani. A més a més, al parlar gesticulem moltíssim, i quan mobilitzem la pell de la cara, provoquem una fricció entre la pell i la mascareta que pot irritar la zona de les galtes, del nas i dels llavis”.

Per una banda, les persones que presenten pell sensible, sovint experimenten irritació, eritema i sensació de prurit a la pell. Per altra banda, quan la pell té tendència a ser més greixosa, com és el cas dels adolescents, els problemes són uns altres, i apareixen lesions d'acné principalment a la zona de la barbeta i les galtes. De fet, s'ha instaurat fins i tot un terme denominat "mask acné", que deriva d'acné de la mascareta, que reflecteix a la perfecció aquesta patologia emergent.

La doctora Combalia explica que, per prevenir i millorar l'estat de la pell hi ha un consell comú i fonamental per a tots els tipus de pell:"Cal tenir una bona higiene de cara, tant al matí com a la nit, amb els anomenats 'sabó sense sabó' o syndet -sense detergent-, que tenen un pH de 5,5, molt semblant al de la pell. D'aquesta manera s'assoleix una bona higiene, sense alterar l'estructura hidrolipídica de la pell." També remarca que no cal esperar el moment d'anar a dormir per fer el ritual de neteja i hidratació, sinó que si hem portat la mascareta durant diverses hores, podem fer-ho un cop arribem a casa. I ens dona un altre consell important:"Res de maquillatge sota la mascareta."