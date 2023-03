Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Des del dia 21 de març fins al 29 de novembre es posa en marxa la tercera edició "Els museus t'esperen". La iniciativa està enfocada principalment per la gent gran i la duen a terme entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Parlem amb el regidor de persones grans de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramón Riera.



- Quin objectiu té aquesta iniciativa?



Aquesta és la tercera edició i podríem dir que la primera que es fa amb plena normalitat. La primera va ser amb ple covid perquè volíem acostar la cultura a la gent en situacions de confinament i aquesta soledat no desitjada que va provocar la pandèmia. Aquella primera edició es deia "Els museus et venen a veure" i es feien activitats a residències. En aquesta edició ja tenim plena activitat per part de la gent gran i li hem donat la volta organitzant visites als museus.