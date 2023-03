Els museus obren les portes a la gent gran

Des del dia 21 de març fins al 29 de novembre es posa en marxa la tercera edició "Els museus t'esperen". La iniciativa està enfocada principalment per la gent gran i la duen a terme entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Parlem amb el regidor de persones grans de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramón Riera.



- Quin objectiu té aquesta iniciativa?



Aquesta és la tercera edició i podríem dir que la primera que es fa amb plena normalitat. La primera va ser amb ple covid perquè volíem acostar la cultura a la gent en situacions de confinament i aquesta soledat no desitjada que va provocar la pandèmia. Aquella primera edició es deia "Els museus et venen a veure" i es feien activitats a residències. En aquesta edició ja tenim plena activitat per part de la gent gran i li hem donat la volta organitzant visites als museus.









- Segurament de totes les franges d'edat, la gent gran és la que més ho aprecia.





Els museus sempre han hagut de fer activitats molt especials o ben pensades per la infància perquè costa apropar als nens a la cultura, però, en canvi, sí que et reconec que amb les persones grans resulta més senzill i més amable.





- Quantes persones s'esperen per aquesta edició?





Esperem moure més de 900 persones a ciutat de Barcelona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





- Són 33 museus de tota Catalunya en aquesta edició, trobarem diferents propostes?





Efectivament, seran els museus de referència de la ciutat de Barcelona, és a dir, el centre de Cultura contemporània, el Born o el museu nacional entre d'altres.





Museus que hi participen

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Recinte Modernista de Sant Pau

El Born Centre de Cultura i Memòria

Museu d’Història de Barcelona

Museu Etnològic i de Cultures del Món

Monestir de Pedralbes

Museu de la Música

Castell de Montjuïc

Museu del Disseny

Museu Frederic Marès

Palau Güell

Museu Marítim de Barcelona

Fundació Miró

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Fundació Museu Picasso

Fundació Suñol

Fundació Tàpies

Museu Olímpic i de l’Esport

Museu Episcopal Vic

Museu del Ferrocarril de Catalunya

Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí

Museu del Càntir d’Argentona

Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses de Tona

Museu de les Mines de Cercs

Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar

Museu de Granollers

Museu Arxiu Municipal de Calella

Museu Municipal de Montcada

Casa Museu Verdaguer de Folgueroles

Museus de Sitges

Museu de Terrassa

Museu Torre Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet

Museu de Martorell. L’Enrajolada



- Què s'ha de fer per anar a aquesta iniciativa?



Ser usuari d'algun dels Casals de la ciutat o del servei VinclesBcn de l'Ajuntament. Ens estem dirigint el públic objectiu què són gairebé més de 50.000 persones grans.