El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous l'ordre del calendari escolar que estableix l'inici del curs 2022-2023 el 5 de setembre per a infantil i primària i el 7 per a secundària, batxillerat i FP, tant a centres públics com privats .

D'aquesta manera, s'oficialitza l'avançament del curs escolar anunciat pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que ha provocat les crítiques de sindicats i altres membres de la comunitat educativa.

L'ordre defensa que l'avançament recull les recomanacions del Consell Escolar i fa realitat una demanda històrica. El curs acabarà el 22 de juny a infantil i primària i el 20 a l'ESO i el batxillerat.

L'ordre estableix també que en els ensenyaments i aules de formació d'adults les classes no començaran més tard del 19 de setembre, mateix calendari que per als cicles formatius de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments artístics de règim especial i graus professionals de música i dansa.

Les accions es concentren principalment en una disminució de l’hàbitat disponible pel mosquit tigre:

- Buidar regularment qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: gerros, plats sota els testos, galledes, piscines de plàstic, etc.



- Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.



- Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.



- Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.



- Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.

- No tenir objectes de plàstic a l’aire lliure, com ara joguines, sense controlar