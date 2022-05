Com serà el control i prevenció dels mosquits a Catalunya?

La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat renoven, un any més, el conveni que permet donar suport tècnic als ajuntaments de la província en la prevenció i el control de mosquits i altres plagues. La Diputació de Barcelona aporta, a través d’aquest conveni, 300.000 € per al desenvolupament de les activitats necessàries, un 33% més que al 2021.



El conveni preveu la realització de diagnosis municipals pel que fa als mosquits, l’execució d’urgència de les inspeccions entomològiques a causa d’arbovirosis, la redacció de textos, vídeos i materials tècnics i divulgatius, la capacitat de prestar serveis d’expertesa als ajuntaments sobre plagues no habituals, i la participació i revisió d’accions formatives programades per Diputació de Barcelona.

Com a novetat, el conveni inclou enguany l’estudi temàtic de la mosca negra als entorns del riu Anoia dels municipis d’Abrera i Martorell, que als darrers anys s’ha fet molt present a la zona.



Paral·lelament a les actuacions que duen a terme les diferents administracions públiques per a la vigilància i control del mosquit, cal recordar la importància de les mesures preventives a l’abast de la ciutadania en el control del mosquit tigre.

Aquestes accions es concentren principalment en evitar tolls d’aigua que esdevinguin hàbitats favorables a la proliferació del mosquit tigre.



Realització d’estudis temàtics, assessorament en plagues i tasques d’inspecció de la salut de les persones

El conveni es concreta en la realització, per part del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de diferents actuacions adreçades als municipis de la província:





Realització d’estudis temàtics de mosquits en municipis de la demarcació territorial de Barcelona. Es tracta d’estudis de camp que inclouen mesures correctores centrades específicament en àrees, serveis o situacions concretes dels municipis on es requereixi un assessorament aprofundit per atendre problemàtiques locals (zones inundables rurals, etc.). L’any 2021 es van dur a terme 6 estudis en municipis (de més de 10.000 habitants). L’any 2022 s’amplia el servei fins a 10 municipis (sense límit de població). Inspecció entomològica (d’estudi dels insectes) en compliment del protocol de vigilància d’arbovirosis (VNO, Chikungunya, Dengue i Zika), en els municipis de la província de Barcelona. Sota l’aprovació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es realitza l’estudi del context geogràfic, climatològic i d’espècies de la zona així com del cas que motiva la inspecció. Realització d’un estudi temàtic sobre la presència de la mosca negra (Simúlids) en el riu Anoia i torrents propers. Aquest nou estudi es localitzarà als municipis d’Abrera i Martorell encara que contempla la possibilitat d’ampliar-lo a altres municipis veïns per on passa l’Anoia o a altres cursos d’aigua. L’estudi té per objectiu localitzar els punts de cria larvària i proposar mesures correctores, com ara tractaments larvicides biològics. Busca també determinar les espècies i la seva distribució en el temps. Identificació i assessorament en casos de plaga desconeguda Assessorament tècnic en el control d’organismes que no són plagues habituals però que es considera necessària la seva identificació i coneixement dels plaguicides més adients per al seu control. Estudi de problemes concrets ocasionats per a la presència d’organismes molestos. Inclourà la inspecció de la zona o zones afectades o d’altres que puguin estar relacionades, així com un dictamen d’espècie trobada, informació sobre el cicle biològic, alimentació, causes del problema i afectació en la salut pública. Es generarà un informe on s’indicarà possibles solucions, modificacions culturals o del medi i un esquema de les actuacions de control de les poblacions, si procedeix. Tasques de sensibilització, informació i formació adreçats al personal tècnic municipal.

Condicionants ambientals



Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el desenvolupament de mosquits i de diversos vectors (transmissors) de malalties.

Les comarques barcelonines no en són una excepció i en especial la comarca del Baix Llobregat.

El pas del riu i la proximitat de zones humides i del mar, fan d’aquesta zona un dels indrets de Catalunya on hi ha hagut tradicionalment més incidència de mosquits, amb les consegüents molèsties i afectacions a la salut de les persones.

És per això que des de la dècada dels anys 80 del segle passat s’hi duien a terme, des de l’administració pública, accions de control en els municipis.

Durant l’estiu del 2004, mitjançant la col·laboració entre la Diputació i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus).

Des que va aparèixer el mosquit tigre, s’han anat desenvolupant accions per a la seva prevenció i control.

No obstant això, l’abast de la dispersió de l’espècie ha anat creixent al llarg d’aquests anys, de tal manera que avui en dia en més de 232 municipis de la demarcació de Barcelona ja ha estat confirmada la seva presència.

L’actual context climatològic i d’emergència climàtica i l’increment dels fluxos de viatgers procedents de països on les malalties causades per picades són presents, fan evident la necessària col·laboració institucional entre totes les administracions públiques amb competència en la matèria.



Mesures preventives a l’abast de la ciutadania en el control del mosquit tigre



Les accions es concentren principalment en una disminució de l’hàbitat disponible pel mosquit tigre:

- Buidar regularment qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: gerros, plats sota els testos, galledes, piscines de plàstic, etc.

- Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.

- Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.

- Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.

- Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.

- No tenir objectes de plàstic a l’aire lliure, com ara joguines, sense controlar

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la cap de la unitat de Sanitat Ambiental del servei de salut pública, àrea d'gualtat i sostenibilitat social de la DIBA, Pilar Serrano (àudio).