L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la variant índia que pot estar contribuint a l'alt nivell d'infeccions al país pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes.

Segons un informe de l'OMS, aquesta variant té mutacions "associades amb un increment de la transmissió" i respon positivament a menys tractaments que d'altres. Amb tot, per a l'OMS la variant índia encara no ha assolit el nivell de "preocupant" com les del Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil i ara per ara es limita a "variant d'interès". Aquesta variant es va detectar per primer cop a finals del 2020 i se segueix investigant.

Ha arribat la variant india a Catalunya?

Daniel López-Acuña, epidemiòleg i exdirector d'accions de crisis de la'OMS "realment qualsevol variant ha de ser estudiada

Catalunya ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 499.700 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,9%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous. L'obertura posterior a la tercera onada i l'inici de la Setmana Santa ha deixat una caiguda de l'atur del 7,1% i 38.200 aturats menys respecte del quart trimestre del 2020, la segona baixada més alta de totes les comunitats autònomes, darrere de Madrid. Malgrat això, l'impacte de la pandèmia ha provocat un augment de 88.100 persones a les llistes de l'atur (+21,4%) i la destrucció 77.300 llocs de treball (-2,41%) en els últims dotze mesos.

A Espanya, l'impacte de la covid ha causat que hi hagi 474.500 llocs de feina menys que fa dotze mesos. La taxa d'atur estatal es manté en el 15,98%, lleugerament per sota del trimestre anterior. A diferència de la tendència que s'observa a Catalunya, l'ocupació entre gener i març ha caigut en 137.500 persones (-0,71%) respecte al trimestre anterior a l'Estat.