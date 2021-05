Ha arribat la variant índia a Catalunya?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la variant índia que pot estar contribuint a l'alt nivell d'infeccions al país pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes.

Segons un informe de l'OMS, aquesta variant té mutacions "associades amb un increment de la transmissió" i respon positivament a menys tractaments que d'altres. Amb tot, per a l'OMS la variant índia encara no ha assolit el nivell de "preocupant" com les del Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil i ara per ara es limita a "variant d'interès". Aquesta variant es va detectar per primer cop a finals del 2020 i se segueix investigant.

Ha arribat la variant india a Catalunya?

A herrera a COPE Catalunya i Andorra en parlat amb Daniel López-Acuña, epidemiòleg i exdirector d'accions de crisis de la'OMS "realment qualsevol variant ha de ser estudiada a fons. Aquesta variant índia té dues mutacions que, sembla, la fan més contagiosa i resistent. El control d'aquesta variant índia a Europa hauria de ser més senzill, particularment a Espanya, perquè no hi ha contacte directe amb l'Índia. Espanya, per exemple, no té vols directes. Això sí, s'hauria de controlar a les persones que vinguin d'allí amb la quarantena que s'ha proposat."

La prolongació de les segones dosis d'Astrazeneca

La Comissió de Salut Pública ha decidit ajornar almenys un mes la decisió sobre la segona dosi d'AstraZeneca a menors de 60 anys, a l'espera de tenir els resultats de l'assaig clínic que està fent amb 600 persones, a les quals se'ls administra una segona dosi d'una altra vaccí. El secretari de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, ha defensat que la d'AstraZeneca és una vacuna segura, i ha considerat que és millor que les persones que hagin rebut ja la primera dosi en rebin també la segona.

"És terrible la desorganització dels països de la UE. S'hauria d'actuar com un bloc i, no sols no passa això, si no que s'actua a nivell autonòmic de manera independent. L'OMS i la AEM són organismes públics amb aquesta tasca encomanada i dóna la sensació que no es fa cas a les seves recomanacions" conclou l'epidemiòleg.