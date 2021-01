HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 7-1-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19 ELS EFECTES DE LES FESTES DE NADAL ES COMENCEN A NOTAR I S'ACCELEREN ELS CONTAGIS .LA TAXA DE POSITIVITAT EN LES PROVES DE DIAGNÒSTIC ESTÀ MOLT A PROP DEL 10% ,EL DOBLE DEL QUE RECOMANA LA OMS.

DANIEL LÓPEZ CODINA,INVESTIGADOR DEL GRUOP COMPUTACIONAL I SISTEMA COMPLEXOS DE L'UPC.

12.45H LA SANITAT PRIVADA ESPAYOLA FA UNA CRIDA A LES AUTORITATS SANITÀRIES PER AGILITZAR EL PROCÉS DE VACUNACIÓ DE COVID-19 MITJANÇANT L' INCORPORACIÓ DEL CONJUNT DELS CENTRES SANITARIS PRIVATS A L'ESTRATÈGIA DE VACUNACIÓ. “Contar con todos los recursos sanitarios del país es imprescindible para cumplir la previsión del Gobierno de completar la vacunación del 100% de la población en 2021”

SEGONS EL PRESIDENT DE ASPE, CARLOS RUS.

