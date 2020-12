HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 31-12-20

ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19. COL.LEGI DE METGES. DOCTOR JAUME SELLARÈS, VICEPRESIDENT DEL COMB.

LA TEMPERATURA BAIXA, EL PRINCIPAL REPTE PER TRANSPORTAR LA VACUNA. CRISTIAN CASTILLO, EXPERT EN LOGISTICA I DISTRIBUCIÓ DE LA UOC. COM ES FAN AQUESTS TRASLLATS PERQUE SIGUIN SEGURS?

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 31-12-20

QUÈ HAS DE TENIR EN COMPTE A L'HORA DE FER LA DECLARACIÓ DE LA RENTA D'AQUEST ANY.CONCHA FORTEZA, MEMBRE DE LA COMISSIÓ FISCAL DEL COL-LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA.

* ELS PROPÒSITS D'ANY NOU QUE ( GAIRABÉ) MAI ES COMPLEIXEN. Pablo Palmero, PSICÒLEG AMB MÉS DE 20 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN CLÍNICA I MEMBRE DEL COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA.

