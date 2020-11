HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DILLUNS 16-11-20

ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19. EL CORONAVIRUS POT SER CRÒNIC?.LOURDES MATEO ,METGESSA DE LA UNITAT DE COVID PERSISTENT DE L'HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL.

SANITARIS AFECTATS PER COVID PERSISTEN.VOLEN QUE ES CONSIDERI MALALTIA PROFESSIONAL.

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 16-11-20

ELS GESTORS CRITIQUEN "EL DESGAVELL" DEL AJUTS ALS AUTÒNOMS. MARC BUENO, DEL DEPARTAMENT JURIDIC DE PIMEC

,CONSIDERA QUE LES PLATAFORMES DE LA GENERALITAT "NO HAN ESTAT AL NIVELL"

ELS GUAITES, TREBALLADORS QUE VETLLEN PERQUÈ ES COMPLEIXIN LES MESURES ANTI-COVID.MARTA QUINTANA ,ADVOCADA ESPECIALITZADA EN DRET ALIMENTARI I CREADORA DEL SISTEMA DE GUAITES.

STAR, LA TÈCNICA INFAL.LIBLE PER TRIOMFAR A LES ENTREVISTES DE FEINA.

MOTO DE RESCATE, ELÈCTRICA,INTELIGENTE DISSENYADA PELS ALUMNES DE LA ESCOLA ELISAVA .

