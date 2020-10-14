HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 14-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 14 D'OCTUBRE 2020.Dimecres
ULTIMA HORA DEL CORONAVIRUS.
EL PSIQUIATRES ALERTEN D'UN AUGMENT DE CASOS AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL ,OCULTS PER LA PANDÈMIA : ANSIETAT,ESTRÈS,PORS.
GEMMA PARRAMÓN. PSIQUIATRA . VICEPRESIDENTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSIQUIATRIA. DE L'ACADEMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA.
LA COORDINADORA SALUT,CONSUM I ALIMENTACIÓ,NO ESTÁN D'ACUERD AMB LA VAGA DE METGES DE PRIMARIA D'AQUESTA SETMANA.
MARI CARME SABATÉ,PRESIDENTA CUS (COORDINADORA USUARIS DE LA SANITAT)
MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
13.15 ENTREVISTA 3
LLISTA DE MOROSOS; COM T 'HI INCLOUEN I,SOBRETOT,COM SORTIR.NE.
IÑAKI FRADE .CEO JUANILA ABOGADOS. Abogado experto en
morosidad.
QUÉ ES UN MOROSO.
A PARTIR DE CUÁNDO UNO SE CONVIERTE EN MOROSO.
REQUISITOS QUE SE TIENE QUE CUMPLIR PARA QUE UNA EMPRESA TE PUEDA AGREGAR AL REGISTRO DE MOROSIDAD.
PROCESO DE INCLUSIÓN EN UNA LISTA DE MOROSOS.
ES LEGAL QUE TE INCLUYAN EN UNA LISTA.
CÓMO SE PUEDE SALIR.
SI ESTÁS EN UNA LISTA AFECTA PÀRA OTRAS COSA.SOLICITAR PRESTAMOS,HIPOTECA,ETC?
SI INJUSTAMENTE ESTAMOS EN UNA LISTA DE MANERA INJUSTIFICADA NOS PUEDEN O DEBEN INDEMNIZAR?
HAY UN TIEMPO A CONTAR DESDE LE VENCIMIENTO DE LA DEUDA PARA QUE TE ELIMINEN DE LA LISTA?
MÉS DE 9000 COMERÇOS DE BARCELONA VEUEN MOLT DIFÍCIL SEGUIR OBERTS EN ELS PROPERS MESOS.
L'ESTUDI DUT A TERME PER PIMEC COMERÇ AIXI HO DEMOSTRA.
ALEX GOÑI. PRESIDENT PIMEC COMERÇ
13.40 ENTREVISTA 5
UN ESTUDI DETECTA RACISME EN L 'ACCÉS A L'HABITATGE A L HORA DE LLOGAR UN PIS.
ARIANNA FITÓ. PROFESSORA DE SOCIOLOGIA .AUTORA DE L'ESTUDI (PIONER A ESPANYA) DE LA CONSULTORA SOCIAL BROLL
Si vols més informacio a les xarxes socials @copecatalunya