Guanya tres nits a bord d'una camper Roadsurfer!

Guanya tres nits a bord del teu camper de roadsurfer favorita. Participar és molt senzill: només has d'omplir el formulari de Roadsurfer. Molta sort!





-Com funciona?





Dades de Participació

Pots participar en el concurs des del 17 de maig al 14 de juny. Per participar, tan sols has de completar el formulari que trobaràs a la nostra pàgina web roadsurfer.com i contactarem directament amb els guanyadors el 16 de juny.

Sorteig a l'atzar

Un cop finalitzi el concurs, procedirem a escollir als guanyadors per contactar amb ells. Sortegem tres lots de tres nits a bord d'una camper de Roadsurfer de la teva elecció (segons disponibilitat), és a dir, tres nits consecutives a bord d'una WC Califòrnia, Mercedes Marco Polo, etc. Vàlid per a una reserva fins a finals de 2022.





*Formulari concurs: https://roadsurfer.com/es/sorteos/sorteo-radio/