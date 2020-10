Un estudio entre donantes de sangre deja en evidencia la relación entre grupo sanguíneo y riesgo de covid 19

El grupo sanguíneo 0 es el que más protege de la Covid-19, y la A es el que menos, según un estudio elaborado por el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, donde se evidencia la relación entre el tipo de sangre y el riesgo de contraer el coronavirus. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos hablado del tema con el doctor Eduard Muñiz, responsable del Laboratorio de Inmunohematologia del Banco de Sangre y responsable del estudio. Para hacer esta investigación se han analizado muestras de donantes de sangre que han pasado la Covid-19 y también la de un grupo de pacientes infectados que han sido hospitalizados y han recibido sangre para su tratamiento. Los grupos sanguíneos, según el trabajo, tienen influencia no solo en el riesgo de contagio, sino también en la evolución de la dolencia.

PRIMER ESTUDIO CON DONANTES QUE HAN SUPERADO LA COVID-19

Este es el primer estudio que analiza esta relación en donantes de sangre que han superado la infección. En concreto, se han evaluado cerca de un millar de donantes que han pasado la dolencia y que no tenían otras patologías asociadas. Se han seleccionado de entre el grupo de personas que han dado plasma después de superar la Covid-19. También se han estudiado enfermos en los hospitales que han recibido sangre en su tratamiento contra el coronavirus. En el primer caso, se concluye que los donantes de sangre del grupo 0 tienen un “riesgo significativamente más bajo de infección” que los que no son de este grupo. Este hecho se puede explicar porque las personas del grupo 0 tienen más defiendes -anticuerpos anti A y anti B- contra los antígenos con que se expresa el virus SARS-CoV-2. as personas del grupo A tienen anticuerpos contra la sangre del tipo B; los del grupo B tienen anticuerpos contra el grupo A; los AB no tienen anticuerpos, y los del grupo 0 tienen anticuerpos contra el A y el B.

UNA PROTEÍNA ES LA CLAVE

La llamada proteína S del virus tiene una estructura similar a la de los grupos sanguíneos ABO y esto hace que, cuando el virus llega al organismo de una persona del grupo sanguíneo 0, su cuerpo reacciona utilizando los anticuerpos que hay a la sangre para atacar el virus, dificultando la propagación al organismo.