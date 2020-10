Estos son los alimentos que contribuyen a reforzar el sistema inmunitario

No hay alimentos que curen la gripe o el resfriado, esto lo repiten los especialistas en salud y nutrición. De hecho, no nos tenemos que fiar de los mensajes deslumbrantes sobre los efectos mágicos de superalimentos que nos hacen sentir mejor. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la dietista y nutricionista de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Gemma Salvador, ha confiramdo está afirmación: “No hay ningún nutriente que en si suele pueda garantizar que no nos posamos enfermos, pero la alimentación sana y equilibrada, mantenida durante todo el año, es clave, y no solo ahora durante dos semanas, para prevenir los resfriados y mantener el sistema inmunitario fuerte”.

ES RECOMENDABLE COMER PRODUCTOS FRESCOS

Para la nutricionista: “Hace bastantes años que se conoce la relación entre determinadas sustancias contenidas en los alimentos y nuestro sistema inmunitario, que es el sistema de defensa del organismo contra agresiones externas, como las infecciones producidas por virus y bacterias”. Gemma Salvador ha destacado que: “Tenemos que destacar siempre los productos frescos, no en conserva ni en zumos, que tocan por temporada en casa nuestra, los más estacionales y de más proximidad, porque hay más garantía de conservación, especialmente de las vitaminas y otros nutrientes y compuestos, que sean de proximidad no es solo por una defensa del territorio, sino por la posibilidad de obtener fruta que no haga mucho tiempo que ha sido recogida. Mejor comprarla en cantidades que se puedan consumir en 2-4 días, por no tenerla muchos días a casa sin consumir. Esto también nos ayuda a evitar el derroche”.

LA OMS RECOMIENDA COMER CINCO PIEZAS DIARIAS DE FRUTA O VERDURA

Para Salvador es importante recordar lo que dice la OMS : “El mínimo que recomienda la OMS son cinco raciones de vegetales y frutas en el día. Si no comes fruta, hace falta que comas muchas hortalizas y verduras, también crudas. Es igual si comes las raciones en forma de fruta o en forma de ensalada”. De las frutas de la época los higos son una buena recomendación: “Las frutas que tienen más vitamina C tienen un color potente, en general. Y el higo es un ejemplo. También pasa con las hortalizas o el tomate y el pimiento, por ejemplo”.