Els col·lectius de seguretat convoquen una manifestació aquest 23 d'octubre

Com cada dimecres parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sap-fepol dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- De què tracta la manifestació del pròxim 23 d'octubre?



És una manifestació de la qual esperem que tingui una gran convocatòria. Estem exigint tots els policies de Catalunya, dignitat a la nostra professió i defensem la seguretat pública a Catalunya on sembla que últimament està patint una greu crisi. Hem estat veient de manera reiterada durant totes aquestes setmanes que tenim un problema amb la seguretat, amb la defensa de la seguretat i amb la defensa de la nostra professió. Ens sentim d'alguna manera menys tinguts i menys tingudes, esperem que la ciutadania també es doni suport a aquesta manifestació perquè al final la seguretat pública no funciona com es va pactar amb el ciutadà i ciutadana. Demanem aquells d'aquelles que ens vulguin acompanyar que vinguin el dissabte dia 23 d'octubre a 5:15 de la tarda a les portes del parlament de Catalunya.



- Aquesta setmana es constituirà al parlament la comissió de l'estudi sobre el model policial i serà presidida per Dolors Sabater, líder de la CUP, com rebeu aquesta notícia des del sindicat de mossos?



No és una sorpresa donat que la CUP és aquell grup que ha estat fiscalitzant de manera permanent i qüestionant cadascuna de les nostres actuacions i nosaltres ens plantegem si el que volen és qüestionar directament a la policia o el model policial. Estem sotmesos contínuament a debat sobre la nostra manera de treballar i nosaltres l'únic que volem és que ens deixin treballar amb les eines que ens vulguin donar, però sobretot volem treballar amb seguretat. No entenem per què constantment hem d'estar a sobre la taula ja ens agradaria que d'alguna manera a la CUP convertís tota aquesta energia a condemnar la violència al carrer.