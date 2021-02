Dos estudis indiquen l'elevada eficacia de les vacunes contra la Covid

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de l'eficacia de les vacunes contra la covid-19. Ho fem amb el doctor tomas Pomarola, microbiòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Els dos primers estudis fets en condicions reals a Escòcia i a Anglaterra mostren una elevava eficàcia de les vacunes de Pfizer/BioNTech i Oxford/AstraZeneca contra la Covid. Les dades analitzades assenyalen que la primera dosi ja proporciona una elevada protecció, que augmenta amb la segona. El primer estudi, liderat per l'Institut Usher de la Universitat d'Edimburg, ha aparegut al BMJ Open, publicació del British Medical Journal. Hi han participat quatre universitats escoceses més i ha estat finançat pel Servei de Salut Pública d'Escòcia. S'emmarca en el projecte EAVE II, que utilitza dades clíniques per al seguiment de la pandèmia. En aquest cas es van fer servir dades que cobrien gairebé la totalitat dels 5,4 milions d'habitants del país. Les dades es van recollir entre el 8 de desembre i el 15 de febrer, període en el qual es van administrar 1,14 milions de vacunes. Al final, el 21% de la població escocesa n'havia rebut la primera dosi. Comparant les dades dels que havien rebut la vacuna i els que no, es va constatar que, a la quarta setmana, tant la de Pfizer/BioNTech com la d'Oxford/AstraZeneca havien reduït el risc d'hospitalització per Covid. En el primer cas, la reducció era del 85%, i en el segon, del 94%. També es va comprovar l'eficàcia en persones de 80 anys o més, grup en què el risc d'hospitalització es va reduir un 81% a la quarta setmana, en resultats combinats de les dues vacunes. L'estudi fet a Anglaterra s'ha prepublicat a la web de The Lancet i encara no s'ha revisat. dues setmanes entre el 7 de desembre i el 5 de febrer, tant si tenien símptomes com si no.D'altra banda el Parlament de Galícia ha aprovat, amb els vots a favor del PP i els del BNG i PSG en contra, la reforma de la llei de salut gallega que estableix multes de 1.000 a 600.000 euros per infraccions sobre la salut pública, entre elles la "negativa injustificada "a la vacunació. Les mesures s'adoptaran "de manera motivada, després d'avaluar els principis científics" i seguint "el principi de precaució", però podran establir-se "encara que segueixi existint risc d'incertesa científica" quan "s'observi l'existència, fundada, seriosa i raonable".