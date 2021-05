Detinguda a Barcelona una parella per robar dins d'un vehicle amb un inhibidor de freqüència

Avui a Herrera a Cope Catalunya hem parlat amb l'Imma Viudes portaveu del sindicat Sap-fepol.

El passat 13 de maig, els agents de la Policia de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra de les comissaries de Sarrià- Sant Gervasi i de l'Eixample de Barcelona van detenir un home i una dona, ambdós de nacionalitat colombiana, de 49 i de 60 anys, per la seva presumpta participació en un robatori a l'interior d'un vehicle i un posterior robatori amb força al domicili del propietari del cotxe. Els detinguts havien accedit al pis de la víctima amb les claus que havien sostret de l'interior del cotxe.

Els fets van succeir al districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona el passat 5 de febrer al voltant de les 9 del matí quan la víctima va aparcar el vehicle per acompanyar el seu fill a l'escola. Quan va tornar al cotxe, va comprovar que aquest estava obert i li havien sostret les pertinences del seu interior. Els autors van utilitzar un inhibidor de freqüència per impedir que el vehicle quedés tancat, de manera que sense aixecar cap sospita van obrir la porta i van sostreure el telèfon mòbil, les claus del domicili i la documentació personal.

Unes hores més tard, quan la víctima va retornar al domicili va comprovar que tot estava regirat i que li havien sostret diversos rellotges de luxe, joies i diners en efectiu.

Els Mossos van iniciar una investigació per localitzar els autors dels fets i van comprovar que diversos testimonis van afirmar que el dia dels fets van veure una dona que simulava ser una persona d'edat avançada, portava un bastó i anava acompanyada d'un home. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat de la finca, es va aconseguir identificar els autors, que ja havien estat identificats anteriorment pel cos de Mossos d'Esquadra utilitzant el mateix modus operandi.

Finalment, el passat 13 de maig es van detenir els dos autors i es van realitzar dues entrades i escorcolls als seus domicilis, on es va intervenir la roba amb la qual es caracteritzaven per no aixecar sospites i diversos jocs de claus de domicili.

Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els detinguts actuaven sempre utilitzant inhibidors de freqüència per robar a interior de vehicle i, en cas, d'aconseguir les claus de casa de la víctima, acabaven cometent un robatori al seu pis.

Després de passar a disposició judicial, van ingressar a presó. No es descarta que els detinguts estiguin implicats amb més fets delictius

Consells de seguretat per prevenir robatoris amb força a interior de vehicle:

Encara que sigui només un moment, si heu d'aparcar el vehicle al carrer o a un pàrquing públic, o privat: