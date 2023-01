Costa que les dones vulguin ser policies?

Donem la benvinguda a la investigadora i autora de l'estudi de l'institut de la seguretat pública de Catalunya on analitza la presència i l'accés de les dones a la policia, Dra. Maria Dolors Vallès.



- En el teu estudi s'informa que en els darrers deu anys només ha augmentat un 1% les mosses d'Esquadra. Ens hem de sorprendre amb aquesta xifra?



En realitat no, si mirem el context de les policies en el món, les policies si no fan alguna acció positiva la tendència és que continuïn sent formades per homes. Històricament, els cossos de policia van néixer només amb homes durant molts anys, van ser organitzacions masculines i en el moment en el qual van començar a accedir dones, va ser molt lentament. Podem observar aquí i altres països que si no es fa alguna acció per trencar aquesta tendència, continuarà igual. Si seguim amb el ritme actual, trigaríem uns cent vuitanta anys.



- És massa temps.



El que estem veient també al nord d'Europa, quan realment hi ha hagut alguna acció, després les tendències es modifiquen. En el cas de Bèlgica, un país que no és tan diferent el nostre, es va fer una acció positiva, van començar a accedir moltes més dones en el curs bàsic per convertir-se en policies i va ser un efecte crida i tot i que aquesta mesura ja no existeix, encara van moltes dones a aquest curs. Els països nòrdics, a l'Escandinàvia també passa, de fet tenen unes xifres bastant sorprenents sense fer cap acció positiva. A Noruega per exemple, han arribat el 40-50% de dones aspirants. Un problema és la visió de la professió que està molt masculinitzada i ho podem veure a les sèries, novel·les o dibuixos, on el rol del policia ha de ser fort, valent i autoritari, totes aquestes coses les associem culturalment amb els homes.