Consells de l'Agencia Catalana de Consum per retornar compres durant la pandèmia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la directora d'Agencia Catalana del Consum. Amb el confinament municipal, amb els centres comercials tancats i amb els comerços de més de 400 m2 amb la persiana abaixada, moltes persones s'han trobat que no poden fer canvis o devolucions de les compres de Nadal. Però, segons l'Agència Catalana del Consum, no perden el dret a fer-ho. Davant la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins el termini que ha donat la botiga, i d'acord amb el que estableix el Decret Llei aprovat a finals de març pel govern espanyol, el consumidor conserva el dret a fer canvis i devolucions en els termes oferts per la botiga mentre durin les restriccions. L'Agència Catalana del Consum recomana als consumidors contactar amb la botiga i arribar a un acord per ajornar el canvi o la devolució, fins que s'aixequin les restriccions. Però si és impossible contactar amb la botiga, o si no hi ha acord, el consumidor tindrà 14 dies per reclamar un cop s'acabin les restriccions de mobilitat i reobrin els comerços. Feta la reclamació, l'establiment disposa de 60 dies per arribar a un acord amb el client. Si consumidor i empresa no arriben a cap acord, el client pot presentar una reclamació davant les oficines de l'Agència Catalana de Consum per exigir que es compleixin les condicions. Montserrat Rivera, directora de l'ACC: "Si es presenta reclamació, se seguirà el procediment habitual de Consum, amb mediació o arbitratge amb l'establiment. Però, pensem que no hi haurà massa problemes perquè moltes botigues ja estan posant facilitats per fer els canvis." De fet, conscients de les restriccions, unes quantes botigues i associacions de comerciants expliquen que ja han flexibilitzat i allargat els terminis.