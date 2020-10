Com pot passar un hospital de Catalunya de fer cada dia 300 a 4.000 PCR?

En l’inici de l’emergència sanitària del coronavirus, al mesos de març i abril d’aquest any, a l’Hospital Universitari de Bellvitge es realitzaven unes 300 PCR diàries, que corresponien al diagnòstic de les persones que arribaven amb símptomes al centre. Gairebé sis mesos després, el Servei de Microbiologia i Parasitologia fa 2.000 PCR diàries de mitjana, procedents de tot el territori de la GTMS (Gerència Territorial Metropolitana Sud) de l’CS. Avui a Herrera a Cope Catalunya i andorra hem parlat amb la Doctora Maria Angeles Dominguez cap del Servei de Microbiologia i Parasitologia de l‘Hospital de Bellvitge. La doctora ha comentat que: “Hem passat de la realització de PCR como a diagnòstic al cribratge de la població sana. Això ha provocat un redimensionament del Servei que ni tan sols hauríem pogut imaginar fa sis mesos; de la necessitat ha sorgit un projecte de creixement”.

L’augment progressiu de la capacitat de resposta del servei ha estat possible gràcies a un augment de personal, d’equipament tecnològic i d’espai físic, a més de la implicació i esforç de tots els professionals del servei i de moltes altres unitats de l’hospital. La doctora Dominguez ha destacat que: “El Laboratori de Microbiologia treballa 24 hores, dividides en 3 torns, 7 dies a la setmana i 365 dies l’any, tant per al diagnòstic microbiològic als hospitals de la seva àrea (hospitals de Bellvitge, Hospital Duran i Reynals i Viladecans), com per donar sortida a les mostres que arriben de l’Atenció Primària de tot el territori de l’Àrea Metropolitana Sud. Des de l’inici de la pandèmia, s’ha dut a terme un increment de la plantilla de facultatius especialistes i s’ha duplicat el nombre de tècnics de laboratori”.

A banda de donar resposta a les necessitats de PCR de tot el territori, el Laboratori de Microbiologia també està intervenint activament en l’avaluació de nous procediments de detecció de la Covid-19.