El Clínic aconsegueix reduir un 50% la mortalitat de paciens amb Covid -19

A l’inici de la pandèmia de la covid-19, investigadors de l’Hospital Clínic van identificar uns patrons dels pacients ingressats per coronavirus que, amb patologies prèvies o no, presentaven complicacions greus. En aquest punt van crear una eina d’intel·ligència artificial per identificar aquestes persones en temps real amb l’objectiu d’oferir-les tractaments personalitzats. I el que finalment s’ha conclòs és que aquest centre hospitalari ha aconseguit reduir la mortalitat d’aquests pacients en un 50 %.

Tenint en compte milers de dades de pacients, permet establir quins malalts lleus poden rebre l’alta sense risc i sobretot, avisa, amb un 90% d’eficàcia, de quins es complicaran, en quin moment i de quina mena de complicacions patiran.

Permet personalitzar el tractament

Han vist que poden ser de tres menes: inflamatòries, petits coàguls i infeccions per altres virus i bacteris. Això permet als metges anticipar-se i aplicar-los el tractament personalitzat que necessiten en el moment just, una decisió clau amb aquest virus segons el cap de malalties infeccions del Clínic;.

"Les dades que tenim ara per ara és que el tractament d’aquesta malaltia ha de ser personalitzat. Sabem que hi ha fàrmacs tant antivírics com antiinflamatoris que tenen un moment molt concret en què seran particularment eficaços".Àlex Soriano cap de malalties infeccions del Clínic

Aplicable a una segona onada de covid-19

Des de l’Hospital Clinic han assegurat que aquesta eina informàtica és “clau de cara a una segona onada”. Asseguren que la lectura de les dades a través d’aquest programa d’intel·ligència artificial és pioner a tot el món i actualment hi ha cinc hospitals interessats a desenvolupar-lo, entre els quals hi ha l’Hospital Mútua de Terrassa i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena

“.