Augmenten els índexs de contagis a Catalunya. Perdem el control?

Estem al nucli central de la setmana santa i les xifres es disparen situant-nos en una quarta onada i a Lleida en una cinquena onada. Les xifres no paren de créixer i per aquest motiu parlarem amb el Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària en situacions de crisis de l'OMS.

Després de l'experiència que vam tenir per les festes de Nadal sabem que després de setmana santa tindrem una onada important.

<< Hauríem de prendre millor nota dels errors que vam cometre tant a desescalada de l'estiu com al Nadal. Hem de recordar que hi ha un principi fonamental, quan la incidència encara és alta, obrir les portes i ser permissiu i relaxar les mesures fa créixer els contagis. Estem en una situació que hauríem de ser més cautelosos i seguir totes les mesures restrictives lligades el període de setmana santa, exercir mesures restrictives quant a espais interiors tancats i les aglomeracions de persones que no ens ajudarà a contenir la retransmissió de la malaltia.>>

Un canvi que ha sorprès, és l'obligatorietat de portar la mascareta a les platges i piscines encara que es mantingui la distància de seguretat.

<< Possiblement hi ha una mica de desorientació en la població, però cal recordar que aquesta llei no té res nou, són les recomanacions establertes a l'estiu, que llavors no era obligatori, però ja s'ha convertit en una llei. Hi ha tres factors que ajuden a la propagació del virus i que hem de seguir, la mascareta, la distància social i evitar les aglomeracions. >>

Estan cada mes a prop d'una vacunació més massiva, val la pena obrir-ho tot per alleujar l'economia o hauríem de fer un altre petit sacrifici?

<< Crec que precipitar-nos no ens ajuda en res perquè encara hi ha risc sanitari, hauríem d'ajustar-nos a les mesures restrictives i fer un sacrifici si el que volem és avançar i estar segurs.>>