Augmenta la inversió per prevenir incendis

Després d'un estiu d'incendis força importants a tota la península i part de Catalunya, l'AMB ha decidit invertir 400.000 euros anuals per prevenir incendis i millorar la resiliència dels boscos metropolitans. Entrarem al detall sobre aquesta nova iniciativa amb el coordinador general d'infraestructures de l'AMB, Martin Gullon.



- Com serà el full de ruta per intentar augmentar la prevenció d'incendis els boscos?



Tot ho fem conjuntament amb els ajuntaments i els que tenen més informació de com està el seu municipi són ells els que saben que necessiten. Nosaltres el que fem és sol·licitar lis a ells que els hi fa falta i ho executem. Evidentment, coneixem el territori i sabem quines coses es poden fer en aquest sentit el que volem és millorar els camins per estar als de forma que quan passi alguna cosa es pugui arribar més fàcilment siguin els bombers o alguna actuació puntual.



- No totes les zones tenen la mateixa massa forestal i, per tant, no tenen tant de risc a patir incendis.



Evidentment, el que hem fet amb aquests 400.000 euros que rebem anualment. Enguany ho volem tenir executat abans de l'estiu de l'any que ve, ja que des del punt de vista forestal és l'època més complicada pels incendis. Aquests 400.000 euros ens hem repartit en tots els municipis metropolitans excepte la part de Collserola que té un tractament especial i també a Barcelona per la seva tipologia i a la resta ho hem repartit en funció de les superfícies forestals que tenen i la longitud de camins. El que intentem és repartir els diners en funció de les seves necessitats.



- Com és millorar la resiliència dels boscos metropolitans?



La resiliència, al cap i a la fi, és intentar actuar de la millor manera possible i que els efectes es redueixin al màxim.