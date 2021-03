Administrar zinc als pacients podria ajudar a la seva recuperació

Hi ha una carrera desbocada a contrarellotge per trobar remeis i maneres per entendre i solucionar els símptomes i per evitar que la gent tingui un quadre greu o fins i tot pugui morir. S'han realitzat estudis i un d'ells és el que s'estan fent a l'Hospital del Mar i de la universitat Pompeu i Fabra i conclou que administrar zinc als pacients amb covid podria ajudar a la seva recuperació. Per parlar del tema tenim avui al programa el doctor Robert Güerri, cap de secció dels serveis malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.

En quin moment es relaciona aquesta manca de zinc amb un quadre greu?

Robert G. << L'estudi que hem replantejat nosaltres va sorgir arran d'una conversa que vam tenir amb el doctor Robert Vicente que és un investigador del Pompeu Fabra i la doctora Juana Díez que és també una investigadora de la universitat Pompeu Fabra. Ja es coneixia el paper del zinc com a molècula com a element que podia intervenir amb la immunitat perquè sabíem que en algunes infeccions virals s'havien intentat en el passat i en alguns estudis semblava que anava bé i arran d'aquesta conversa doncs el com estàvem en el moment estem parlant d'un moment complicat, en el mes de Març i Abril. S'estava parlant de mesurar el zinc de totes les persones que entressin per la porta de l'hospital amb el diagnòstic de la infecció per coronavirus. Arran d'aquesta mesura, el que vam trobar és que quan entraven amb els nivells de cinc molt baixos després tenien un pitjor pronòstic, és a dir, trigaven més a recuperar-se.>>.

Quin paper té el zinc en el nostre organisme?

Robert G. <<És un element que contribueix a la formació del sistema immunitari és a dir és un element que les cèl·lules del sistema immunitari fan servir per defendre's de diferents infeccions sobretot virals>>.

I altres minerals que ens poden ajudar?

Robert G. <<Quan ho vam descobrir van provar amb altres minerals com el magnesi el calci o el fòsfor però hem detectat que amb el zinc l'associació és molt més forta>>.