"Hi ha un acord unànime i internacional sobre qui seran les persones que rebran les primeres vacunes"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la cap d'd'epidemiologia de l'hospital de la Vall d'Hebrón, Marta Campins. La doctora ha parlat de la possibilitat de que durant la Nit de Nadal i Cap d'any el toc d'alerta s'allargui fins a la una de la matinada: " El tema és que actuem amb la màxima prudencia possible. Si estem fins a la una de la matinada enlloc de fins les deu ho hem d'interpretar de la mateixa manera". Sobre l'efectivitat de la vacuna d'Oxford que té una efectivitat del 90 per cent, la doctora Campins ha dit: " Que cal esperar la publicació d'aquests resultats que fins ara han sortit en notes de premsa". Les 175.000 persones que la Generalitat ha dit que estaràn vacunades a principis de l'any vinent, la doctora Campins ha aclarit que: " Aquestes persones seràn els grups prioritaris que a nivell internacional ja hi ha acord de quins han de ser. Els grups prioritaris seràn els professionals sanitaris de primera linea, les persones grans de les residencies i els cuidadors d'aquests centres". La doctora tambè ha recordat que durant el mes de desembre començara a la Vall d'Hebrón les proves amb voluntaris d'una vacuna contra la covid internacional.