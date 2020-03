Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Pneumòlegs relacionen el coronavirus greu amb una baixa quantitat de glòbuls blancs.

El dr.Carlos Jiménez, president de la societat espanyola de pneumología i cirugía toràcica ens explica "no obstant això la reducció dels leucòcits en sang s'associen directament amb un agreujament de la malaltia", ens diu, "molts estudis venen des de la Xina que és on es va iniciar la malaltia", diu el dr. Carlos Jiménez, "se sap que el 80% dels pacients infectats per coronavirus és lleu, però hi ha un 6% que requereixen d'una ventilació mecànica per a mantenir el nivell d'oxigen en sang" conforme a les al.lèrgies ens diu "no s'ha de barrejar ni confondre les al·lèrgies amb el coronavirus, els símptomes són molt diferents sobretot la febre en cas del coronavirus" però que passa amb la possible utilització de plasma de persones curades "el plasma dels pacients curats podria utilitzar-se però està valorant-se, la cloroquina pot ser eficaç i d'ajuda en aquesta mena d'infeccions, però ja quan s'ha presentat la pneumònia en el pacient."

-Els jutges recomanen que els menors de pares separats es quedin amb el progenitor que tingui la guardia ara.

El jutges de família de Barcelona han recomanat que els menors de pares separats es quedin amb el progenitor que tingui la guarda en aquest moment per tal d'afavorir el compliment de les mesures sanitàries contra el coronavirus. Així ho han acordat per tal d'unificar criteris davant la crisi sanitària actual. L'acord estableix que el sistema de responsabilitat parental l'exercirà el progenitor custodi, en casos de custodia exclusiva, o el que tingui la guarda en aquell moment, en casos de custodia compartida. En el cas que un dels dos tingui símptomes o s'hagi contagiat haurà de deixar el fill amb l'altre progenitor i s'haurà de facilitar el contacte amb l'altre per mitjans telemàtics.