Toni Freixa asegura en Esports COPE que "huele a acuerdo" entre Laporta y la Junta saliente del FC Barcelona

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha asegurado en Esports COPE que detecta informaciones y tendencias sorprendentes que le hacen sospechar que Laporta sea al candidato preferido porque haya podido llegar a un acuerdo con la anterior Junta para no levantar alfombras sobre su nefasta gestión "es necesario que quien entre en el club lo haga pensando en el Barça y no con la intención de tapar cosas. Como detecto informaciones y tendencias que no me esperaba, pienso "A ver si se han puesto deacuerdo". Si se le está dando tanta bola a un candidato como Laporta, a mi me soprende. Sólo digo que lo huelo, es una percepción.".

Freixa advierte "seamos concientes de quién sobrevuela el club con la intención de apoderarse de él". Y añade "mucha gente quiere apoderarse del club para utilizarlo en favor de sus intereses. Hay grupos de intereses mediáticos, políticos, empresariales... Nosotros no hemos aceptado ningún pacto que se nos haya ofrecido desde centros de poder".

Freixa recuerda que esa situación ya se vivió cuando Laporta ganó sus primeras elecciones "en la historia del Barça se produjo en 2003 un pacto para no levantar alformbras, a pesar que se prometió a la masa social que se haría. Yo estaba en esa reunión".

El abogado asegura que su candidatura es independiente y que no se someterá a intereses extenos "en 2015 ya advertí del riesgo que tenía la gestión que se estaba llevando acabo por el equipo directivo, por eso dimití. Necesitamos que el Barça esté en manos de gente que tenga como único interés el Barça, no gente que pueda instrumentalizar el club con intereses políticos, ni intereses empresariales que quieran hacer negocio a costa del Barça". Y añade "si el club está en la situación que está, no es sólo por la pandemia, es porque se ha producido una gran negligencia en la gestión".

Por todo ello, Freixa asegura que "si ponemos en peligro el club, con la actual situación económica, hay un riesgo altísimo de convertirse en sociedad anónima, que igual es algo que algunos quieren".

Freixa se muestra convencido de que podrá pasar el corte de las firmas y que serán pocos los que lo hagan "con la situación de pandemia y el invierno, no creo que seamos más de tres o cuatro. En 2015 se recogieron unas 18.000 entre nueve candidatos. Por eso hago ese cálculo".

En el aspecto deportivo, Freixa asegura que él también ha hablado con Xavi Hernández y Jordi Cruyff pero pide que "nadie se apodere de ellos" porque son de todos, son patrimonio del club.

El abogado defiende la venta de Luis Suárez este verano a pesar del buen rendimiento del uruguayo en el Atlético de Madrid "Suárez es un gran delantero, pero el Barça hizo la operación que debía a hacer. Es de los tres mejores delanteros de nuestra historia pero todo llega a su fin".

El exdirectivo no pierde la esperanza de luchar por LaLiga "con Rijkaard llegamos a estar a 18 puntos del primero en la primera vuelta pero después estuvimos cerca de ganar LaLiga".