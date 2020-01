"Setién és prou intel·ligent perquè no se li escapi el vestidor de les mans"

Al programa Esports COPE d'aquest dimecres hem parlat amb persones que coneixen perfectament al nou entrenador del Barça. El tècnic Manolo Márquez va treballar amb ell a Las Palmas i assegura que la paraula que millor el defineix és 'convicció' "encara que estigui plovent, ell et pot dir que fa sol. Va fins el final amb les seves idees". Márquez també ens explica que Setién no tindrà problemes amb la gestió del vestidor "és prou veterà i amb experiència als vestidors. És prou intel·ligent perquè no se li escapi el vestidor de les mans". L'entrenador català creu que Setién aplicarà canvis des del primer dia "contra el Granada ja veurem un Barça de possessió alta".

Després hem marxat cap a Sevilla per parlar amb el company de Cope Andrés Ocaña, que durant dues temporades ha seguit Quique Setién cobrint la informació del Betis. Ocaña ha estat molt crític amb Setién "los últimos tiempos aquí fueron un polvorín. No escuchaba a nadie. Tenía muy mala relación con Serra Ferrer". El periodista de Copa Sevilla considera que "no sé si es un genio, pero él se cree que es un genio. Para unos lo será, como Bartomeu, y para otros no lo es".

En el debat Esports COPE, l'advocat Jacinto Vicente i Dagoberto Escorcia valoren les formes en el comiat d'Ernesto Valverde i el perfil de Quique Setién per dirigir el FC Barcelona.

A l'Espanyol, Diego López ha parlat de les sensacions de l'equip després d'uns dies treballant a les ordres d'Abelardo. I en la plana poliesportiva analitzem la mala ratxa del Barça de bàsquet, el debut del Barça de futbol sala a la Copa del Rey contra el Bellesport de l'Hospitalet i la trompada que ha patit avui Fernando Alonso al Dakar.

