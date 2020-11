Quique Álvarez a Esports COPE: "Mingueza pot superar el partit d'avui amb nota"

L'exentrenador de la cantera del Barça Óscar Álvarez va tenir a Óscar Mingueza al Cadet i el Juvenil B i es mostra convençut de les qualitats del central que avui debutarà amb el primer equip contra el Dinamo de Kiev.

Quique creu que els jugadors de la cantera estan més preparats per afrontar un debut com el d'avui "jo crec que no s'impressionarà. Normalment els jugadors que venen d'abaix no s'impressionen. Sí que sentirà una mica de pressió si ha de jugar, però un cop comença el partit, amb els seus companys del Barça B que entenen el futbol de la mateixa manera i parlen el mateix idioma futbolísitic, la gent de la cantera ho té molt més fàcil per adaptar-se que no algú que ve de fora". El tècnic afegeix "crec que pot superar el partit amb nota i espero que el superi".

Quique ens descriu el jugador de 21 anys "és un central elegant, ràpid i amb gran capacitat d'anticipació. Té molt bona sortida e pilota, és el perfil que es busca al Barça. L'Óscar el té. Té una bona anticipació, una bona lectura de joc en aquest sentit i és bastant ràpid".

El tècnic, que va ser central i després entrenador a la cantera del Barça, recorda que va estar quatre anys entrenant als joves "al Juvenil B vaig enganxar aquella fornada del 99 amb Riqui Puig, Monchu, Mboula i els vaig tenir dues temporades".

Quique Álvarez destaca que Mingueza porta molts anys al Barça i coneix perfectament el joc blaugrana "està acostumat a jugar com ha jugat el Barça tota la vida que vol dir que un defensa ha de saber jugar amb molts metres a l'esquena i estar molt atent a les jugades i a les contres. L'Óscar ho té perquè té la capacitat i perquè porta molts anys jugant al Barça".

El tècnic ens explica el punt feble de Mingueza fa cinc anys "quan jo el tenia, potser podia millorar la contundència. En el joc aeri, tot i ser alt, li guanyaven alguna acció per força. Però no es pot tenir tot i aquestes coses amb els anys es van guanyant. Aquests aspectes de contundència i de saber quan fer alguna cosa ho dona l'experiència i l'Óscar ho acabarà tenint".

Quique Álvarez, que va ser segon entrenador del Villarreal amb Javi Calleja, valora el mal moment del Barça "quan les coses no et surten, va tot alrevés. Aquest any està sortint tot alrevés, però de vegades veig coses positives en l'equip, en la forma de jugar, i com que li tinc molta estima al Barça espero que pugui redreçar la situació". El tècnic explica que espera començar algun nou projecte amb Calleja.