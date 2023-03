Òscar Garcia en el 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros

El 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros nos trae su capítulo más emocionante con Òscar Garcia Junyent, el técnico catalán que se sincera cuatro meses después de la muerte de Mariona, la mayor de sus tres hijas, de 21 años.





El exjugador de Barça y Valencia entre otros equipos, explica cómo la enfermedad de su hija afectó a su carrera en los banquillos "la gente no entendía por qué estaba un año y medio en un sitio y luego me marchaba. Yo no quería explicarlo por respeto a mi hija y a la familia". Y añade "ahora quiero volver a estar centrado en entrenar, que es lo que me gusta".

Òscar Garcia hizo historia como entrenador del Red Bull Salzburgo, convirtiéndose en el técnico que más títulos ha logrado en el equipo austríaco y además allí "tuve el privilegio de trabajar con jugadores jóvenes como Upamecano, que estaba en el filial y con 17 años le veía un gran potencial. Enseguida se lo llevó el Leipzig. En todos los equipos que he estado he intentado trabajar con los jóvenes y verles crecer".

El técnico ya tiene una larga experiencia en los banquillos, ha pasaso por Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Olympiacos y Celta entre otros equipos, destacando su experiencia internacional "no quise quedarme sólo en Barcelona, para aprender otras filosofías de trabajo. Ahora sé cómo puedo tratar a un jugador japonés, coreano, inglés o francés. Además el tema de los idiomas me ha ayudado mucho a poder moverme".

Tras la tragedia, el míster está con ganas de volver a los banquillos y espera un buen destino "hay equipos que se han interesado por mí pero son en sitios muy lejanos. Quiero apurar las opciones de quedarme por Europa".

Òscar también hace repaso de la actualidad señalando sus favoritos para ganar la Champions "el Madrid en Champions siempre es uno de los favoritos. También el Manchester City, que tiene al mejor entrenador. El Nápoles me gusta muchísimo como juega, tiene jugadores excepcionales y están haciendo una temporada espectacular".

En cuanto a la Liga, cree que el Cásico puede ser definitivo "si el Barça gana, prácticamente estará todo decidido. Si pierde, todavía tendrá margen y además sabiendo que el Real Madrid tiene la cabeza también en la Champions". Además considera que el conjunto azulgrana está haciendo una buena temporada y "aún está en una fase de crecimiento y todavía no se ha visto el potencial que puede alcanzar este equipo entrenado por Xavi".

Respecto al 'caso Negreira', explica su experiencia "como jugador no vi estos informes porque normalmente le llegan al entrenador. En el Celta teníamos al psicólogo que nos ayudaba en el sentido de avisarnos si el árbitro era más dialogante o enseñaba más tarjetas. Hacía una muy buena función".