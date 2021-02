Joan Laporta cree en la remontada del Barça contra el PSG

Joan Laporta ha presentado su proyecto deportivo rodeado de grandes referentes del barcelonismo pero sin especificar cuál será el cargo que ocuparán dentro del organigrama del club.

El candidado ha asegurado que "tenemos las personas que pueden ayudarnos a mejorar pero primero queremos hablar con los profesionales que hay en el club. Contamos con Alexanko, Benaiges, Valdés, Barjuan y los consejos de Víctor Muñoz y Pichi Alonso”.

El responsable deportivo de la candidatura 'Estimem el Barça' Rafa Yuste dice que le "gustará" contar con Carles Puyol si ganan las elecciones y da por hecho que colaboraría de alguna manera en la Fundació. Falta ver si el gran capitán lo confirma de alguna manera.

El mismo Rafa Yuste ha provocado uno de los momentos del día hablando sobre una conversación que mantuvo con Jordi Cruyff "le dije que su padre era un valiente, un rebelde... estamos seguros que el día 7 le daremos una alegría", a lo que Joan Laporta ha añadido "el 10 también", refiriéndose a la fecha del partido de vuelta contra el PSG en que el Barça tiene la complicada tarea de remontar el 1-4 de la ida en el Camp Nou.

Respecto a la continuidad de Leo Messi, también se ha manifestado Rafa Yuste afirmando que “cuando Joan Laporta dice que cree que Messi seguirá es porque lo sabe. Leo tiene que seguir siendo un ejemplo para todas las categorías del club, es el espejo de todos en el fútbol base". Laporta asegura que "si Messi se siente querido nos ayudará a construir un nuevo Barça".

Joan Laporta ha respondido al twit de Víctor Font sobre sus presiones para arrebatarle una persona de su proyecto, el técnico Albert Benaiges "respeto lo que dicen los demás candidatos. Que hablen... Yo a Benaiges no le he puesto ninguna espada. Es alguien que trabajó muy bien en el club y por eso contamos con él".

Celebrem que altres candidatures comptin amb actius del Club amb qui hem estat elaborant el projecte de @sialfutur. Això vol dir que som la referència i, sobretot, que no improvisem. Però no compartim com s'ha posat entre l'espasa i la paret a persones com l'Albert.