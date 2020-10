Josep Maria Vallbona a Esports COPE: "No entiendo por qué se ha llegado a la intervención de la Guardia Civil"

El presidente de la Mesa del voto de censura Josep Maria Vallbona ha atendido a los micrófonos de Esports COPE para comentar la polémica de la validación de firmas y las sospechas de falsificación y para valorar cuál podría ser la fecha de celebración del referendum contra Josep Maria Bartomeu y su Junta.

El referendum podría celebrarse en las próximas semanas. Antes, el club debe enviar a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat el protocolo sanitario que debe aprobar el Prosicat para que se pueda realizar el referendum con garantías en tiempos de pandemia.

Josep Maria Vallbona considera que la fecha límite sería el 2 de noviembre y no espera que la invetigación de la Guardia Civil interfiera en el calendario "si no hay evidencias de delito, la Guardia Civil cerrará la investigación. Si tiene evidencias de falsedad, incluso leí cosas sorprendentes como una máquina de falsificar, sí que dará curso a la justicia, pero este proceso empezó en el año 2017 con unos carnets falsificados. Nadie nos dice que lleguemos al año 23 y siga pendiente de resolución".

Explica el presidente, que la Mesa no tiene voz ni voto a la hora de certificar la fecha que elija el club para celebrar este referendum "entiendo que no. No he visto en ningún lugar que diga que la Mesa debe aprobar la fecha. Se sabrá cuando lo decida el club y tenga el protocolo sanitario de la Generalitat. A partir de ahí, la Mesa lo único que hace es constituirse en mesa electoral".

Vallbona explica "las papeletas continuan en una habitación sellada por el notario y custodiada". Y añade que "estoy muy sorprendido porque no entiendo por qué se ha llegado a la intervención de la Guardia Civil. Tampoco niego su derecho a hacerlo si tienen evidencias de falsedad".

Aún así, Vallbona asegura que "el proceso de validación ha sido escrupuloso, ha sido la ocasión en que más. Los peritos hacen una selección y finalmente sólo hubo unas 400 no válidas".

El presidente de la Mesa no quiere atacar al club por sus movimientos para dilatar el proceso "están en su derecho a alargar los plazos y hacerlo en 15 o en 20 días".