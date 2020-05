Hélder Cristóvão en Esports COPE: "Sería un error del Barça dejar marchar a Semedo"

El ex jugador y técnico portugués Hélder Cristóvão ha hablado en Esports COPE sobre Nelson Semedo, jugador que él entrenó en el juvenil del Benfica y que convirtió de extremo a lateral. Cristóvão considera que el Barça no debería dejar escapar al defensa "sería un error dejar marchar a Semedo. Ya sé que pocos jugadores le pueden dar 30 o 40 millones de euros pero es un jugador TOP, se habla de que tiene ofertas de Juventus y Manchester City". El técnico considera que Semedo ha ido acomodándose en el Barça con el paso del tiempo "es un jugador muy fiable y cada año que pasa se siente más cómodo en Barcelona. Sergi Roberto no es un lateral específico y hay partidos que debe jugar Semedo".

Cristóvão considera que Semedo "tendría que sacar más carácter, para ser más respetado, pero yo confiaría en él. Si pudiese, le aconsejaría que se quede en el FC Barcelona porque es el mejor club del mundo".

El es defensa portugués, que ha dejado su trabajo en la liga eslovaca, en el Dunajska Streda, para estar junto a la familia en la crisis del coronavirus, también conoce bien al joven fichaje del Barça Trincao, a quien augura un buen futuro en el club azulgrana "si Neymar regresa sería complicado para Trincao tener puesto. Creo que podría crecer mucho entrenando con el FC Barcelona. Es un gran fichaje".

Cristóvão valora positivamente el regreso de la liga portuguesa el próximo miércoles, con mucha emoción todavía para decidir el título y las plazas europeas. El técnico reconoce que su país ha hecho una mejor gestión de la crisis del coronavirus gracias a la unidad de sus políticos.