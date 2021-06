ESPORTS COPE 10-06

Esports COPE dijous 10 de juny:

Xavi Hernández presenta el seu Campus d'estiu i assegura que està al mercat dels entrenadors, que espera al Barça però respecta a Koeman. A més, vol que Leo Messi continui al club i també ha assegurat que seria un honor entrenar-lo ja que encara li queda corda. Dels fitxatges, veu bé els d’Eric Garcia i el Kun Agüero…i de la banqueta blaugrana… Xavi ha explicat que no ha parlat amb Joan Laporta els ultims mesos, però sí amb jugadors de la plantilla del Barça com Busquets, Messi o Roberto, que estaven inquiets a l’espera de si ratificaven o no a Ronald koeman i si ell era el seu successor.

A més d'escoltar a Xavi hem viatjat a Madrid on l'Helena Condis ens ha explicat l'última hora de la Selecció i les vacunes. També hem entrevistat a Xavier Estrada Fernández, que després penja el xiulet i tot apunta a que estarà al VAR.

A l'Espanyol miren aquesta tarda al seu Juvenil, que pot tornar a guanyar el títol de lliga. En basket, el Barça cau i hi haurà tercer partit i el fútbol sala blaugrana ja és a les semifinals de la lliga.