"Encara que sigui sense Messi, el Barça ha de superar a la Real Sociedad"

Aquest dimecres us expliquem l'última hora del Barça a Córdoba amb la possible baixa de Leo Messi per la semifinal de Supecopa contra la Real Sociedad. Segons ha informat ESPN, l'argentí té males sensacions per les molèsties que arrossegava i és seriós dubte. Ronald Koeman ja va haver de substituir l'argentí en l'últim partit a Granada quan faltaven 25 minuts pel final.

Valorem l'enfrontament amb l'exjugador de la Real Sociedad i comentarista de Tiempo de Juego Roberto López Ufarte i també les opcions del Barça en aquest primer títol de la temporada al debat amb Jacinto Vicente i Ferran Correas.

Quique Iglesias ens explica que l'Espanyol treballa per intentar portar públic a les grades del RCDE Stadium en el partit de Copa contra Osasuna del próxim diumenge. Seria de forma restringida i amb àmplies mesures de seguretat. El Cornellà també ho intenta, segons va explicar el seu president Álex Talavera a Esports COPE.

En plana poliesportiva, el retorn de Mirotic als entrenaments després d'uns dies de baixa per motius personals, les baixes provocades pel coronavirus al Mundial d'Handbol que avui comença a Egipte i l'última hora del Dakar.

