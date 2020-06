Poli: "Cuando no ganas los partidos aflora lo que está en el fondo"

A l'Esports COPE de dilluns hem analitzat la situació que es viu entre Quique Setién i la plantilla del FC Barcelona al debat habitual amb Poli Rincón i Josep Maria Minguella. No et perdis les seves opinions sobre el vestidor i l'entrenador blaugrana. Minguella considera que Setién no tenia prou currículum per entrenar al Barça i que va ser un error de la directiva escollir-lo.

Hem escoltat les declaracions Setién en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Atlético de Madrid. Setién ha explicat la reunió que va mantenir aquest diumenge amb els jugadors i com estan les relacions amb la seva plantilla després de les imatges de Balaídos.

Hem dedicat un espai especial d'opinió a l'Espanyol amb el director de 'Tiempo de Espanyol' Javier de Haro, amb Sergi Mas de convidat especial i el nostre Quique Iglesias. Valorem la decisió del club de substituir Abelardo per Rufete, la renovació que caldrà fer a la plantilla i també quines opcions de futur té el club a Segona Divisió. De Haro assegura que la seva aposta per la banqueta blanquiblava és l'exjugador Gabriel Heinze.

Joaquín Bacigalupo ens porta l'última hora del Girona i Víctor Navarro les novetats sobre la renovació de García Pimienta a la banqueta del Barça B.

Amb Albert Díez escoltem totes les declaracions en la prèvia de la final ACB que disputaran aquest dimarts el Barça i el Baskonia a València (20.00 hores). Escoltem el jugador blaugrana Adam Hanga i el baskonista Luca Vildoza.

Juan Arias ens porta la prèvia de la final de lliga de futbol sala, que enfronta el Inter Movistar i el Valdepeñas al Martín Carpena de Màlaga.

