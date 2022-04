Adrià Pedrosa en Esports COPE: "Yo quiero estar aquí pero nunca se sabe"

El jugador del RCD Espanyol Adrià Pedrosa ha atendido a los micrófonos de Esports COPE en la Ciudad Deportiva Dani Jarque a pocos días para la visita del Real Madrid este sábado en Cornellà-El Prat (16:15 horas) y con el club decidiendo el proyecto de futuro para la próxima temporada.

El defensa reconoce que el duelo contra el conjunto de Acelotti "es un escenario muy bueno a nuestro favor porque ellos se están jugando cosas importantes" y aunque el Espanyol ha conseguido la salvación virtualmente asegura que "nosotros también nos jugamos cosas. Sería complicado meternos en un lío y hay que dejar cerrado ese run run, además de intentar quedar lo más arriba posible".

Pedrosa, de 23 años, es uno de los mejores jugadores de la plantilla y acaba contrato en 2023. Su renovación todavía está pendiente pero el defensa asegura que eso no le preocupa "puede ser un problema para el club pero no para mí. Yo me fijo en lo que hago yo, intento dar el máximo para quedarme. Quedan cinco partidos, tengo que dar el callo hasta el final y cuando acabe la temporada ya nos sentaremos. Le digo a mis agentes que no me hablen de eso porque es meterte pajaritos en la cabeza".

Se refiere también a los rumores que le han vinculado al FC Barcelona "a mí no me ha llegado nada, son noticias que salen pero no sé nada", asegura.

Ante la pregunta directa sobre su continuidad, Pedrosa dice que quiere seguir en el Espanyol "sí, llevo ocho años aquí y estoy muy feliz, con mis amigos, en mi casa, soy de Castelldefels. Yo quiero seguir aquí pero ya se verá".

El joven internacional sub21 quiere escuchar cuál es el proyecto deportivo del Espanyol para decidir sobre su renovación "hay que escuchar los proyectos de arriba, como todo jugador tenemos ambición y es un punto que hay que tener en cuenta" y añade "yo estoy muy bien aquí pero eso nunca se sabe y más en el mundo del fútbol".